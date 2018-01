'Nieuwe lokale partijen leiden tot verwarring en versplintering'

In Goes zitten acht fracties in de gemeenteraad: CDA, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, SP, de combinatie SGP/CU en de PVG (Partij voor Goes). Keus genoeg zou je zeggen, maar de Goesenaren kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart ook stemmen op een nieuwe partij: Nieuw Goes.

Geen behoefte aan een tegengeluid

De Goese wethouder Derk Alssema vindt dat maar niets. Hoewel hij toejuicht dat mensen zich willen inzetten voor de politiek is een nieuwe partij in Goes helemaal niet nodig. "Ik vraag me af of het oprichten van een politieke partij een gewenste ontwikkeling is. Het gaat goed met Goes op heel veel vlakken en dan is het de vraag of er wel een tegengeluid nodig is."

Derk Alssema, wethouder van Goes en lijsttrekker van het CDA (foto: Omroep Zeeland)

Op den duur doen er zo'n negen à tien partijen mee aan de verkiezingen!" Derk Alssema, CDA-lijsttrekker in Goes

Alssema is niet onpartijdig. Hij spreek hier niet zozeer als bezorgde wethouder, maar vooral als - wat hij noemt - 'enthousiaste lijsttrekker' van het CDA in zijn gemeente. Alssema denkt dat nog een partij vooral zal leiden tot verwarring bij de kiezer: "Ik denk dat mensen best even zullen zoeken en alles door zullen moeten lezen, want op den duur doen er zo'n negen à tien partijen mee aan de verkiezingen. Ik vraag me af of dat het systeem ten goede komt."

Stemmenverlies?

Bang voor stemmenverlies is Alssema niet. Hij denkt dat mensen hun vertrouwen zullen stellen op partijen die zich hebben bewezen. Het is duidelijk dat de wethouder daar vooral zijn eigen CDA mee bedoelt.

De wetenschap lijkt Alssema voor een deel gelijk te geven. Universitair hoofddocent bestuurskunde Linze Schaap van Tilburg University beaamt dat meer lokale partijen tot verwarring leidt.

Koploper Hulst

Hulst is in Zeeland koploper als het gaat om lokale politieke partijen. Er zijn nu al maar liefst vier lokale partijen: Algemeen Belang Groot Hulst, Progressief Hulst, Groot Hontenisse en Hulst Anders. Die laatste doet niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar een nieuwe lokale partij dient zich al aan: HulstPLUS.

CDA-lijsttrekker Paul Nijskens is bang dat de kiezer straks door de bomen het bos niet meer ziet. En ná de verkiezingen als er een coalitie moet worden gesmeed, wordt het er niet makkelijker op.

Reden tot zelfreflectie

In Vlissingen zijn nu drie lokale politieke partijen: Lokale Partij Vlissingen, Partij Souburg-Ritthem en Perspectief Op Vlissingen (voorheen: Progressief Ondernemend Vlissingen). In maart kunnen Vlissingers bovendien op een nieuwe lokale partij stemmen: Vlissings Belang.

Vlissings Belang

Voor Frances Oreel, fractievoorzitter van de PvdA, is dit reden tot zelfreflectie: "Blijkbaar zijn de bestaande partijen niet voldoende herkenbaar. We moeten de mensen beter aanspreken."

In Vlissingen heb ik het gevoel dat het de democratie niet ten goede komt." Frances Oreel, fractievoorzitter PvdA-Vlissingen

Nieuwelingen slecht op de hoogte

Wel vindt Oreel de nieuwe partijen vaak lood om oud ijzer: "Als ik de programma's van nieuwe partijen lees, zie ik geen spectaculaire verschillen. Boventoon voert het zich afzetten tegen huidige politieke partijen." Het groot aantal nieuwelingen belemmert volgens haar soms het goed functioneren van de raad, omdat nieuwkomers slecht op de hoogte zijn van de democratische spelregels. Oreel: "In Vlissingen heb ik het gevoel dat het de democratie niet ten goede komt."

Frances Oreel, fractievoorzitter PvdA Vlissingen (foto: PvdA)

