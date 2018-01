Inwoners Terneuzen vrezen voor uitzicht door komst hoogbouw

Die zorgen gaan niet zo zeer over hun eigen uitzicht vanuit het complex Schuttershof, de bewoners maken zich zorgen over het uitzicht van de Sluiswachter, een nieuw complex dat nog gebouwd moet worden. Die mensen was beloofd dat ze vrij uitzicht zouden krijgen.

Door de bouw van de nieuwe woontoren van 80 meter zouden sommige bewoners van de Sluiswachter hun uitzicht kwijt kunnen raken, is de vrees. "Zonde voor de mensen die in de Sluiswachter gaan wonen, want die gaan straks tegen een 80 meter hoog gebouw aankijken", zegt een van de inwoners van de Schuttershof. "Ik denk niet dat ze dat wisten toen ze het appartement kochten."

de bouw van appartementencomplex de Sluiswachter is in volle gang (foto: Omroep Zeeland)

De makelaar van de Sluiswachter, Nico Boussen, verwacht niet dat het zo'n vaart loopt: "De toren komt waarschijnlijk te staan richting de jachthaven. Als die dan wordt gebouwd op de brede strook, dan kijk je er als bewoner van de Sluiswachter langs en blokkeert die niet het uitzicht, dus dat is dan niet zo'n probleem."

Het is nog niet duidelijk waar de Woontoren precies komt te staan. Stel dat die wel wordt gebouwd op de smalle strook waardoor het uitzicht wordt bedorven voor bewoners van de Sluiswachter, dan zal Boussen actie ondernemen. "Laten we eerst even afwachten hoe de plannen naar buiten komen en daarna kan er altijd actie ondernomen worden indien dat nodig is".

