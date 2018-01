Zware loting Kerkhove bij Australian Open

Lesley Kerkhove begint komende nacht aan het kwalificatietoernooi van de Australian Open (foto: Omroep Zeeland)

Vickery (22) is de nummer 105 van de wereld en als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi. Kerkhove (26) staat bijna zeventig plaatsen lager. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee speelsters.

Twaalf plaatsen

Er strijden 96 vrouwen in de voorronde van de Australian Open om twaalf plaatsen in het hoofdtoernooi. Kerkhove moet dus drie wedstrijden winnen om dat te bereiken. Vorig jaar maakte ze in New York haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Dat was bij de US Open, waar ze in de eerste ronde van het hoofdschema verloor van de Roemeense Sorana Cirstea.

De wedstrijd tussen Kerkhove en Vickery wordt komende nacht rond 4.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.