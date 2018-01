Optimisme over groei Zeeuwse economie

Volgens het Centraal Planbureau groeit de Nederlandse economie in 2018 met meer dan 3 procent. "Ja, ik ben heel optimistisch", zegt directeur Dick ten Voorde van Impuls Zeeland. "De afgelopen jaren is er een hele goede ontwikkeling geweest en ik denk dat die positieve lijn zich voortzet."

Rem op economische groei

Ten Voorde verwacht een verdere groei van het aantal arbeidsplaatsen, maar daar zit volgens hem ook een knelpunt. "Werkgevers krijgen steeds meer moeite met het vinden van de juiste mensen en dat kan een rem zetten op de economische ontwikkeling van bedrijven." Maar dat heeft volgens Ten Voorde ook weer positieve kanten. "Het zet bedrijven aan om heel innovatief te zijn en op die manier arbeidsplaatsen uit te sparen. Op langere termijn betekent dat goede winstkansen."

De schaarste aan personeel moet er volgens Ten Voorde voor gaan zorgen dat de lonen gaan stijgen. "Meer loon betekent meer uitgaven en dus ook meer omzet voor de bedrijven", zegt hij. "Ik denk eerlijk gezegd dat de lonen de afgelopen jaren te weinig zijn gestegen, die mogen van mij wel wat omhoog."

Wat kan Zeeland in 2018 verwachten? 1. Het nieuwe hoofdkantoor van Dow wordt eind 2018 opgeleverd. Het gebouw krijgt een plekje op het Maintenance Valuepark in Terneuzen. Het Valuepark is een samenwerking tussen chemieconcern Dow en Zeeland Seaports en biedt plaats aan onderhoudsbedrijven. 2. Op de Axelse Vlakte bij Westdorpe wordt er ook flink gebouwd. Daar moeten eind 2018 twee nieuwe fabrieken staan. Een grote biovergasser en een proeffabriek voor het hergebruiken van piepschuim. 3. Later dan verwacht: in april moet de nieuwe Ureum 8-fabriek van kunstmestproducent Yara in Sluiskil operationeel zijn. 4. In 2017 zijn de kleine voorbereiding gedaan voor de komst van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. In 2018 starten de grote werkzaamheden voor de bouw van de sluis. 5. Verschillende windmolenparken zijn in opbouw. Zo moet Windpark Bouwdokken op Neeltje Jans in het voorjaar van 2018 voldoende duurzame stroom leveren met het gemiddelde verbruik van 36.750 huishoudens.

Nieuwe bedrijven

Volgens Ten Voorde komt er komend jaar een aantal interessante bedrijven naar Zeeland. "Ik kan daar nog niet over uitweiden maar een voorbeeld kan ik wel noemen. The Green Bay, een datacenter dat bij de energiecentrale in Borssele komt. Het eerste datacenter voor onze provincie. En het mooie is dat het een 'groen' bedrijf is. Ze gebruiken het koelwater van de energiecentrale voor de koeling van de computers. Dat bespaart veel energie."

Juist als de zon schijnt, moet je zorgen dat het dak dicht is." Dick ten Voorde, Impuls Zeeland

Dat de verwachtingen voor komend jaar heel goed zijn, betekent volgens Ten Voorde niet dat iedereen nu achterover kan leunen. "Ook als het goed gaat moet je nadenken over de plannen voor de lange termijn. Je moet blijven werken aan een gezonde economische infrastructuur. Juist als de zon schijnt, moet je zorgen dat het dak dicht is."

Meer positieve geluiden over de Zeeuwse economie

Ten Voorde is niet de enige die optimistisch is over de economie in Zeeland. Gisteren nog zei de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland Neldes Hovestad dat Zeeland een van de beste regionale economieën in Nederland heeft. "Zeeland is inmiddels goed voor bijna 1,75 procent van de Nederlandse economie. Dat lijkt weinig, maar Zeeland is qua inwoners zo groot als de stad Utrecht."

Ook wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen sprak zich gisteren positief uit over de economie. Hij liet weten dat de gemeente Tholen de economische crisis te boven is.

