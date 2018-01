Hennepkwekerijen opgerold in Vlissingen en Sint Philipsland

Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de hennepstekjes weg te halen in Sint Philipsland. (foto: HVZeeland)

De kwekerij in Vlissingen werd aangetroffen in de Paul Krugerstraat. De bewoner - een 28-jarige man - was op dat moment aanwezig. Bij de Vlissinger werden negen hennepplantjes aangetroffen en ruim tien kilo henneptoppen. Ook werd er 15.000 euro aan contanten in beslag genomen.

De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding van een sterke henneplucht en het geronk van ventilatoren. Toen agenten een kijkje namen in de woning vonden ze op de eerste verdieping een zogenoemde kweektent met daarin negen hennepplantjes. Toen er vervolgens op zolder gekeken werd, troffen ze de henneptoppen aan.

Sint Philipsland

Eerder op de dag werd in de Deldensestraat in Sint Philipsland een kwekerij opgerold. Daarbij werd een man van 35 jaar aangehouden. Een anonieme tipgever leidde de politie naar de kwekerij. In de woning werden 46 hennepplanten en zo'n 800 stekjes aangetroffen. Ook werd er 1.300 gram hennep gevonden verstopt in zakken

Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de kwekerij weg te halen. Ook verschillende materialen die bij de kweek werden gebruikt zijn opgeruimd.