Zeeland wil 90 miljoen van kabinet voor Zeeuwse economie

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën (foto: Omroep Zeeland)

De provincie wil de regionale economie versterken op een aantal punten, staat in het voorstel 'Zeeland in Stroomversnelling 2.0' (pdf). Het is een uitwerking van het rapport Balkenende, over de versterking van de Zeeuwse economie. De provincie schrijft dat er sinds het rapport Balkenende al een hoop is gebeurd in Zeeland; zo is de Zeeuwse haven gefuseerd met die in Gent waarmee de Zeeuwse havens in de Europese haven-top 10 terecht zijn gekomen. Ook werken Zeeuwse overheden beter met elkaar samen.

Drie punten

Toch zijn er drie punten waarop de Zeeuwse economie zich moet versterken. Eerste punt is onderwijs en innovatie. De provincie is bezig met een Joint Research Center waarin bedrijven en opleidingen samen onderzoek doen. Ook zou het universitaire UCR in Middelburg met een technische tak moeten worden uitgebouwd.

Daarnaast wil de provincie nieuwe bedrijven en inwoners trekken door de leefbaarheid in de provincie te verbeteren; beter openbaar vervoer en een nieuw, duurzaam fietsvoetveer. Ook wil de provincie internetverbindingen verbeteren en verouderde woningen vernieuwen. Ook het behoud van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen wordt gezien als een manier om de bevolkingskrimp in de regio tegen te gaan en dus de leefbaarheid op peil te houden.

Als derde punt wil de provincie de voorzieningen voor bedrijven in de regio verbeteren. Daarvoor moeten bedrijventerreinen worden verbeterd en moeten er méér faciliteiten komen voor offshore-bedrijven, zoals bedrijven die zich bezig houden met windenergieparken op zee. Ook de uitwisseling van restafval en restwarmte tussen bedrijven, zoals het waterstofproject bij Dow in Terneuzen, zou ruim baan moeten krijgen.

Kerncentrale

Door een betere Zeeuwse economie en leefbaarheid, draagt de provincie ook bij aan de milieu-doelstellingen in heel Nederland, schrijft de provincie aan het kabinet. De provincie stelt nadrukkelijk dat ze in dit voorstel geen oplossing vraagt voor de peperdure kerncentrale, waar de Zeeuwse aandeelhouders momenteel opdraaien voor tientallen miljoenen euro's verlies per jaar.

Beluister hieronder het interview dat Omroep Zeeland-verslaggeefster Ariane Lafort had met Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland (CDA), over de 90 miljoen euro.

ITEM Zeeland 90 miljoen

