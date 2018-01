Meer bezoekers Zeeuwse musea, Watersnoodmuseum blijft favoriet

(foto: Omroep Zeeland)

De cijfers zijn afkomstig van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). De stichting dankt de stijgende bezoekersaantallen aan musea die heropend zijn of hun presentatie vernieuwden. "Daarnaast hebben musea meer ingezet op evenementen en activiteiten op lokale scholen, culturele markten en verzorgingshuizen."

Dat er ook dit jaar weer van die activiteiten zijn georganiseerd is al merkbaar. Zo gaat er dit jaar een gratis bus rijden om schoolklassen naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk te brengen. Dat gebeurt in verband met het 65ste herdenkingsjaar van de ramp van 1953.

De Top 5 van de hoogste bezoekersaantallen in 2017: 1. Watersnoodmuseum (84.008)

2. Het Polderhuis, musea & meer (58.923)

3. Zeeuws Museum (56.102)

4. Stoomtrein Goes-Borsele (38.194)

5. Terra Maris - museum voor natuur en landschap (37.110)

Leukste uitje

In de top van de 5 hoogste bezoekersaantallen, is weinig veranderd ten opzichte van 2016. Alleen de nummers twee en drie zijn van plaats gewisseld. Het muZEEum viel met 35.338 bezoekers net buiten de top 5. Het Vlissingse museum werd dinsdag nog door leden van de ANWB verkozen tot het leukste uitje van Zeeland in 2018.

Het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent zag vorig jaar de grootste toename in het aantal bezoekers. In 2016 bezochten 8.786 mensen het museum, in 2017 waren dit er 12.611, een stijging van 44 procent.

