Jonge ondernemer profiteert van kansrijke economie in 2018

Willem Faasse is vestigingsdirecteur van JobManiac in Goes, een uitzendbureau met ook filialen in Rotterdam, Eindhoven en Apeldoorn. Het levert personeel aan onder meer de bouw, de industrie en de wegenbouw. Faasse is 24 jaar en heeft ruim honderd mensen in dienst. Hij begon het bedrijf op zijn negentiende en komend jaar wil hij zijn bedrijf verder uitbreiden. Onder meer met een nieuw kantoor in Goes dat op dit moment wordt gebouwd.

We verwachten een goed jaar, maar het wordt wel druk en lastig. Er is een gigantisch tekort aan goed personeel." Willem Faasse, directeur uitzendbureau

Goede verwachtingen

"Wij zien 2018 graag tegemoet. We verwachten een goed jaar, maar wel druk en lastig. Er is een gigantisch tekort aan goed personeel", aldus Faasse. "Aan de ene kant natuurlijk een goede zaak voor een uitzendbureau, het laat zien dat de economie enorm aantrekt. Maar ook voor ons is het een moeilijke zoektocht."

Dus trekt het uitzendbureau alles uit de kast. Ze kunnen geen vaste contracten aanbieden, maar wel leuke extraatjes zoals bedrijfsauto's en bonussen. "Zo proberen wij goede mensen aan ons te binden."

Willem Faasse laat nieuw bedrijfspand in Goes bouwen (foto: Omroep Zeeland)

Faasse denkt dat hij juist als jonge ondernemer sneller kan groeien. "Ja, dat denk ik persoonlijk wel. Als jonge ondernemer ben je flexibel en denk je gemakkelijker over het nemen van risico's. Je kunt daardoor sneller schakelen en je aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De uitzendbranche is een business waar je snel in moet kunnen schakelen."

Nooit voor een baas gewerkt

Voor Faasse was het van jongs af aan de bedoeling om ondernemer te worden. "Ondernemen zit in mijn bloed, dit heb ik van huis uit meegekregen. Ik heb nooit voor een baas gewerkt en zou dat ook niet kunnen. Als eigen baas regel ik zelf wanneer en hoe ik wil werken. Ik ben nooit op zoek geweest naar een baan, ik creëer ik mijn eigen toekomst wel."

