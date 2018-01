Riverdancing terug van weggeweest

de Riverdancers in Middelburg staan klaar voor de training (foto: Omroep Zeeland)

Rose Irish Dance School is de enige dansschool in Zeeland die Ierse danslessen geeft. De school werd twee jaar geleden opgericht en de 26-jarige Tamara Rutten is er al vanaf het begin bij. Ze traint twee keer vier uur in de week en ze vindt het hartstikke leuk. "Van jongs af aan keek ik al op naar de Riverdance-dansers. Toen ik ze voor het eerst zag tijdens het Eurovisie Songfestival was ik meteen verkocht", vertelt Rutten enthousiast.

Riverdancing Ierse stepdance uit zich in verschillende vormen die zich mogelijk al in de tijd voor christus ontwikkelde. Een van die vormen is Riverdance, afgeleid van de Ierse dansshow op 30 april 1994 tijdens het Eurovisie Songfestival. De stijl is herkenbaar aan de snelle bewegingen van de benen en voeten waarbij het bovenlichaam zo stil mogelijk gehouden wordt.

Voor Riverdancing heb je twee verschillende schoenen nodig. De softshoes en de hardshoes. "De softshoes lijken op ballerina's en zijn van leer waardoor je sierlijk kunt dansen. De hardshoes maken het stampgeluid door hars dat onder de voetzool zit," legt Rutten uit. "Die hardshoes zitten helemaal niet lekker! Je moet ze twee maten kleiner kopen dan je normale schoenmaat, maar je kunt ze wel inlopen."

Geen Tapdance

Riverdance lijkt ontzettend veel op tapdance, maar is qua techniek niet vergelijkbaar. "Bij Riverdance wordt niet bewogen met de armen en bij tapdance is dat wel het geval. We moeten onze benen ook bij elkaar houden en voor elkaar neerzetten, terwijl je bij tapdance ziet dat de benen toch wat verder uit elkaar gaan", zegt Rutten. Ook de schoenen zijn anders. In plaats van hars onder de schoenen zitten er bij tapdanceschoenen metalen plaatjes onder die zorgen voor het stampgeluid.

Tamara Rutten heeft al verschillende prijzen gewonnen met Riverdancing (foto: Omroep Zeeland)

Na de training is Rutten buiten adem. "Het is ontzettend vermoeiend, je moet echt wel een goede conditie hebben om zo te kunnen dansen. Je traint tegelijkertijd je beenspieren en verbrandt minstens 500 calorieën per uur." Rutten heeft al verschillende wedstrijden gewonnen, maar ze blijft bescheiden. "Ik hoop dat ik in de toekomst nog veel meer geweldige shows mag doen en wie weet wat er allemaal nog op mijn pad komt."

