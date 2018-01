Minister neemt kijkje bij Seafarm: 'Ik zie dit echt als voorbeeld'

Het kweken van tarbot en het verwerken van mesheften werd van dichtbij bekeken en natuurlijk werd er een oestertje geproefd. Het was voor de minister een eerste kennismaking met de sector.

Duurzaam produceren

Ze was vooral geïnteresseerd in de duurzame manier van produceren. "Als je ziet hoe ze hier alles gebruiken. Van de algen tot en met de CO2. Over alles wordt nagedacht. Ik zie dit ook echt als voorbeeld. Zo willen we graag dat er gewerkt wordt."

Minister Schouten bezoekt zeedierkwekerij Seafarm

Eigenaar Adri Bout begeleidde de minister door zijn bedrijf en liet haar alle nieuwe duurzame snufjes zien: "Ik wilde de minister laten zien hoeveel er mogelijk is met hangcultuur, dat ze ziet welke kansen er liggen en dat zij er ook op in kan spelen. Ik ben heel blij dat ze kwam kijken. Het is heel fijn als ze bovenaf weten wat er op de grond speelt."