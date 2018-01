Minicamping Boogaard best beoordeelde accommodatie van Zeeland

De minicamping liep de titel 'Beste camping van Nederland' nét mis. Het verschil met nummer één was zo klein, beide campings scoorden een 9,8, dat de jury de uitslag tot op twee cijfers achter de komma moest bekijken om een winnaar te bepalen.

Archieffoto van een camping bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Landelijke top 10

Minicamping Zeelucht in Wissenkerke staat met een 9,7 ook in de landelijke top 10 van beste minicampings van Nederland. Camping de Vliedberg eindigde in de landelijke top 10 van grote campings met een 9,2 op de negende plek.

Behalve aan campings, reikte Zoover aan nog vijf andere soorten accommodaties prijzen uit. Zo mag De Gulden Stroom in Vlissingen zich het beste appartement van Zeeland noemen, met een 9,4 eindigde het appartement op de vierde plek. Vakantiehuis Buitenplaats Oudendijke (9,4) en vakantiepark Stee Aan Zee Walcheren (9,2) eindigden beiden op de achtste plek in hun eigen categorie.

De Zoover Awards worden ieder jaar uitgereikt door de gelijknamige vergelijkingssite, maar zijn eigenlijk publieksprijzen. De scores komen namelijk tot stand door consumenten die op Zoover een review achterlaten.

Azimi-broers

In de categorieën hotels en bed & breakfast staan geen Zeeuwse accommodaties in de landelijk top tien. De Elderschans in Aardenburg van broers Salar en Sasan Azimi werd in 2016 nog verkozen tot meest populaire hotel van Nederland door Zoover.

Een paar maanden geleden startte de vergelijkingssite een onderzoek naar de hotelbroers, omdat er vermoedens waren dat ze verkiezingen in hun eigen voordeel hebben gemanipuleerd. Toch bleek dat de broers niet gesjoemeld hadden met de reviews op hun website en dat ze de prijs mochten houden.

