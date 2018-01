'Volgend jaar doe ik het weer', aldus kunstenaar die vieze onderbroeken ophing

De streetart van Larry de Brock in Terneuzen was bedoeld om mensen te laten lachen (foto: Larry de Brock)

De gemeente Terneuzen haalde de droogmolens weg omdat de kunstenaar geen vergunning had aangevraagd voor het plaatsen van zijn kunstwerken. De Brock zegt hierover zelf: "Ik wist al gelijk dat de molens snel weggehaald zouden worden. Ik hoopte dat ze de ochtendspits zouden overleven."

Doel bereikt

De kunstwerken zorgen op sociale media voor gemengde reacties. Sommige mensen vonden het vies, anderen zagen er de lol wel van in. Voor De Brock is daarmee zijn doel bereikt: "Ik ben van plan elk jaar na het nieuwjaar iets te plaatsen." En op de vraag of zoiets als een droogmolen met vieze onderbroeken kunst is, heeft hij ook een antwoord: "Ik vind dat als het een emotie oproept, zoals een lach op het gezicht bij mensen op een koude kille morgen, dat dat niet perse kunst is maar wel EEN kunst is."

