Veiligheidsregio begint nieuwe rondgang raden

De waarnemend directeur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is begonnen aan een derde rondgang langs de Zeeuwse gemeenteraden. De eerste keer vertelde hij over de problemen bij de VRZ, de tweede keer over de noodzaak van extra geld en nu om rekenschap af te leggen over wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Elie van Strien in de gemeenteraad van Sluis (foto: Omroep Zeeland) Een jaar geleden kwam het kritische rapport uit van Twynstra en Gudde. Daarin werd beschreven dat er een hoop mis was bij de Zeeuwse veiligheidsregio. Daarop zijn er veranderingen ingezet. Zo legde Van Strien uit dat er straks een heel nieuw management zit en dat ook het bestuur van de burgemeesters gaat veranderen. Scheiding Zo was er tot nu toe een kleine groep burgemeesters die het dagelijkse bestuur vormden van de VRZ, wat de rest tot het Algemeen bestuur veroordeelde. Die scheiding verdwijnt nu waardoor besluiten tijdens de openbare vergaderingen door alle burgemeesters genomen gaan worden. Elie van Strien in de gemeenteraad van Sluis Ook komt er een veiligheidsdirectie waar de hoofden van de verschillende pijlers samen de VRZ aan gaan sturen. De hoofden van brandweer, politie, ambulancezorg en de GGD worden zo samen verantwoordelijk voor het aansturen van de VRZ. Afstand tot raden Een groot punt van kritiek uit het rapport van een jaar geleden was dat de afstand tussen de veiligheidsregio en de gemeenteraden erg groot was geworden. Met bezoeken als deze probeert Van Strien die afstand te verkleinen. Hij hoopt ook dat zijn opvolger Edith van der Reijden de bezoeken voortzet als ze op 1 april begint. Daarnaast is de raadsklankbordgroep in het leven geroepen. Dat is een groep raadsleden van bijna alle gemeenten die samen met de VRZ in gesprek gaan. Sluis en Reimerswaal zitten daar niet in en het lijkt erop dat Sluis ook bedankt voor de eer. 'Geen mandaat' Zo ziet het raadslid Francois Babijn niets in de groep die volgens hem geen nut heeft omdat er geen mandaat ligt. Zijn PvdA collega Robert Evers sluit zich in die zin bij hem aan. De Sluise raad ziet liever dat er zo nu en dan iemand van de VRZ tekst en uitleg komt geven aan de hele raad. Burgemeester Marga Vermue laat de beslissing bij de raad om raadsleden af te vaardigen voor de klankbordgroep, maar hoopt wel dat ook Sluis bij dit collectief aan gaat sluiten. Reacties op bezoek Elie van Strien aan gemeente Sluis