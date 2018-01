Strandje bij Neeltje Jans overspoeld met plastic

Op het strand bij Neeltje Jans is door de storm veel afval aangespoeld (foto: Inge de Groot)

"Het is heel erg", vertelt Inge de Groot. "Dit is een strandje waar nauwelijks mensen komen. Omdat het zo rustig is broeden er veel zeldzame vogels. Die eten al dat aangespoelde plastic op en gaan daar vervolgens dood aan. Als er dan zo'n jonge vogel ligt met een buik vol plastic, doet dat iets met je."

Een deel van het afval is al verdwenen onder het zand, met harken en scheppen wordt het omhoggehaald (foto: Conny Schoenmakers)

De Zierikzeese liet het er niet bij zitten. Ze deed een oproep op Facebook. Binnen de kortste tijd had ze een groep mensen verzameld die willen helpen het strandje schoon te maken. "Zaterdag gaan we aan de slag. Net zo lang tot het schoon is. Het zal niet makkelijk zijn, want een deel van het plastic ligt al onder een laag zand, dus we gaan met harken en scheppen aan de slag om alles weg te krijgen."