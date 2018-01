Eerste aarzelende stappen gezet naar Zeeuws Sportakkoord

De toekomst van de Zeeuwse sport werd besproken in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws Sportakkoord

Voorzichtig werden eerste stapjes gezet richting een Zeeuws Sportakkoord. Alle dertien gemeenten zouden dan gaan samenwerken op het gebied van sport. Zo wordt talent gestimuleerd, worden Zeeuwen gezond gehouden en kan iedereen in de buurt sporten.

Maar ook voor de toekomst kan zo'n akkoord van belang zijn. "Ik denk dat we samen een hoop te bieden hebben", aldus Patrick Vader van SportZeeland. "Door samen te werken zijn we sterker."

Het probleem van de krimpregio's

Belangrijkste doel van de praatgroep was om aan Van Praag duidelijk te maken wat de mogelijkheden en problemen zijn die in Zeeland spelen. Als voorzitter van de Nederlandse Sportraad houdt Van Praag zich op landelijk niveau bezig met sport. "Zeeland is heel bijzonder", legt hij uit. "Deze provincie wordt in landelijk beleid vaak vergeten. Heel erg zonde, want Zeeland heeft zoveel te bieden op het gebied van sport."

Het grootste probleem dat naar voren komt zijn de krimpregio's. Het geeft problemen voor het voortbestaan van scholen, het bewoonbaar houden van dorpen en op den duur ook op het gebied van sport. Patrick Vader: "Ik hoop dat we over een paar jaar 750 sterke, stabiele sportverenigingen overhouden, in plaats van de 2000 die er nu zijn. Zodat sportverenigingen voor iedereen bereikbaar blijven."

ITEM Zeeuws sportplan