Lesley Kerkhove wint eerste kwalificatieronde voor Australian Open

Lesley Kerkhove (foto: Wikipedia)

De overwinning van Kerkhove bij het eerste Grand Slam toernooi van het jaar is verrassend, want Vickery is de nummer 105 van de wereld en staat bijna zeventig plaatsen hoger dan Kerkhove op de mondiale ranglijst. In de tweede ronde speelt de Schouwse tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Sloveense Zidansek en Hozumi uit Japan.

US Open 2017

Kerkhove haalde tot nu toe één keer het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Dat was vorig jaar in New York bij de US Open. Ze verloor toen in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea, maar nam wel 50.000 dollar prijzengeld mee naar huis. Om het hoofdschema te halen moeten in het kwalificatietoernooi drie wedstrijden worden gewonnen.