Zeeland wordt wakker: dode baby, vuile was en beste minicamping

Babyhandje (foto: Omroep Zeeland)

Dode baby

Had de dood van de vier maanden oude baby in Middelburg, nu twee jaar geleden, voorkomen kunnen worden? Wie de gebeurtenissen op een rijtje zet, kan bijna niet anders dan concluderen van wel. Maar achteraf praten is altijd makkelijk. Voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt, is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is dat wat de gemeente Middelburg en de verschillende zorginstanties nu moeten gaan doen.

Lees ook:

Michael van Praag was als voorzitter van de Nederlandse Sportraad aanwezig (foto: Omroep Zeeland)

Van Praag

"Zeeland heeft meer te bieden dan jullie zelf denken", met deze woorden probeert Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, duidelijk te maken dat Zeeland op sportgebied veel te bieden heeft. In een bijeenkomst in Goes werd overlegd over de toekomst van sport in Zeeland.

Lees ook:

De streetart van Larry de Brock in Terneuzen (foto: Larry de Brock)

Vuile was

Kunstenaar Larry de Brock zette in de nacht van maandag op dinsdag twee droogmolens met vieze onderbroeken neer in Terneuzen. De gemeente verwijderde ze, omdat hij geen vergunning had aangevraagd, maar De Brock geeft niet op: "Volgend jaar doe ik het weer."

Lees ook:

Camping bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Zoover Awards

Minicamping Boogaard in Zoutelande is de best beoordeelde accommodatie van Zeeland. Dat maakte Zoover woensdag bekend. De vergelijkingssite reikte in de Jaarbeurs in Utrecht de Zoover Awards voor beste accommodaties uit.

Lees ook:

Lesley Kerkhove (foto: Wikipedia)

Australian Open

Lesley Kerkhove is erin geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open. De uit Zierikzee afkomstige tennisster won in Melbourne met 6-7 (2), 6-4 en 6-3 van de Amerikaanse Sachia Vickery.

Lees ook:

De zon gaat onder in Westkapelle. (foto: Bianca Minderhoud )

Het weer

Veel bewolking en nevelig, lokaal mistig. Vooral vanmiddag kan de zon zich af en toe even laten zien. De wind stelt weinig voor en het is maximaal 6 tot 7 graden.