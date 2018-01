Adviseurs kabinet snuiven cultuur in Zeeland

De Provincie Zeeland ontving de Raad voor Cultuur en leidde ze rond langs een aantal culturele hoogtepunten. De route begon vanochtend in Noordwelle bij het kunstwerk De Zwevende Bank, daarna ging de groep naar het Topshuis op Neeltje Jans en vervolgens bracht men een bezoek aan de Grote Kerk in Veere.

Staats-Spaanse Linies in Goes

Na de lunch bezocht de raad de stoomtrein Goes-Borsele, waar ze ook een presentatie kregen over de Staats-Spaanse Linies. Tijd voor een bezoek aan de restanten van de verdedigingswerken in Zeeuws-Vlaanderen is er niet, een beleidsmedewerker van de provincie kwam er daarom in Goes wat over vertellen.

In november schreef de Raad voor Cultuur een advies waarin stond dat er bij de toekenning van cultuursubsidies meer oog voor de regio moet zijn. De Raad voor Cultuur is het belangrijkste adviesorgaan van de overheid op het gebied van cultuur.

De provincie werkt momenteel aan een virtuele kunst- en culiroute. De route lijkt op de tocht die de Raad voor Cultuur vandaag aflegde. Het startpunt ligt ook bij de Zwevende Bank in Noordwelle en loopt via het Topshuis naar de Grote Kerk in Veere naar de stoomtrein Goes-Borsele en eindigt in Zeeuws-Vlaanderen.

De Raad voor Cultuur blijft een nachtje in Zeeland. Vrijdag brengen ze nog een bezoek aan het muZEEum in Vlissingen de HZ University of Applied Sciences.

Raad voor Cultuur bij Neeltje Jans (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: