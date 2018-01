Deel dit artikel:











Tocardo (van de getijdencentrale) is failliet verklaard

Tocardo, het bedrijf achter de getijdencentrale bij de Oosterscheldekering, is failliet verklaard. Dat staat in een verklaring op de website van het bedrijf. Het bedrijf probeerde het hoofd boven water te houden door de krachten te bundelen met de groot-aandeelhouder, maar dat is niet gelukt.

Tocardo test turbines getijdencentrale (foto: Omroep Zeeland) In 2015 plaatste Tocardo een getijdencentrale met vijf turbines tussen de pijlers van de Oosterscheldekering. De installatie levert energie voor zo'n duizend huishoudens. Goede hoop op een doorstart Tocardo hoopt binnenkort een doorstart te maken, zodat een groot deel van de werknemers hun baan kunnen houden en de projecten zijn veiliggesteld. De curator bekijkt nu naar verschillende toekomstscenario's voor het bedrijf. De inzet daarvan is het doorzetten van de activiteiten. Negen partijen hebben interesse voor een doorstart, heeft curator Alexander Claus laten weten. Die partijen hebben financiële en projectinformatie in handen om te onderzoeken wat er mogelijk is. Tocardo begon in 1999 onder meer samen met ECN een onderzoek naar de mogelijkheden van getijdenstroom. In 2005 leverde dat een eerste prototype op en in 2008 een installatie met de eerste testturbine. Bij het bedrijf werken momenteel 22 mensen. Lees ook: 'Bedrijf achter getijdencentrale Oosterschelde krijgt uitstel van betaling'

