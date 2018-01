Rallycoureur Hoondert in de problemen door kapotte turbo

De Africa ECO Race is inmiddels gevorderd tot de achtste etappe (van de in totaal twaalf ritten). In de etappe in Mauritanië leek er niets aan de hand voor Hoondert. "Het ging eigenlijk hartstikke fijn", vertelt hij. "Maar toen hield de auto er ineens mee op. We hadden snel in de gaten dat het om de turbo ging, maar onze monteur Wilko Hoefnagels zei dat er meer aan de hand was. Meer dan we ter plaatse konden oplossen."

Hoondert reed op dat moment in de duinen. De monteurs kregen de truck weer aan de praat en Hoondert besloot om een stuk terug te rijden. "Vijftig kilometer door het mulle zand zonder vermogen. Dat is niet fijn." Ook op de weg richting finish kon Hoondert niet harder dan tachtig kilometer per uur rijden.

In het algemeen klassement van de trucks zakt hij van de negende naar de tiende (en laatste) plaats. Zijn achterstand op leider Gerard de Rooij bedraagt al bijna zeventien uur.

Africa ECO Race

klassement trucks na 8e etappe 1. Gerard de Rooij Nederland 31:39.46' 2. Tomas Tomecek Tsjechië + 4:00.19'

3. Miklos Kovacs Hongarije + 4:56.48' 10. Adwin Hoondert Nederland + 16:40.01'

Werk aan de winkel voor de monteurs van rallycoureur Adwin Hoondert (foto: Hoondert Rally Team)

Na de finish zijn de monteurs direct aan de slag gegaan om de turbo te vervangen en andere problemen op te lossen zodat Hoondert vandaag weer kan starten in de negende etappe. "Het klassement is naar zijn grootje, maar we kunnen in elk geval nog een paar dagen leuk rijden."

Hoondert is niet in de officiële uitslag van de achtste etappe opgenomen omdat hij een groot deel niet over het parcours heeft gereden. Toch mogen deelnemers dan van de organisatie in de volgende etappe weer starten. Hoondert is daar blij mee. Ondanks de problemen die hij heeft gehad is Hoondert tot nu toe blij met zijn overstap van de Dakar Rally naar de Africa ECO Race.