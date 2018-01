Wat gaat de Zeeuwse politiek in 2018 voor jou betekenen?

1. Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn het belangrijkste politieke evenement van 2018. In Zeeland doet een record aantal partijen mee. Daardoor zal het niet meevallen om na gang naar de stembus nieuwe coalities te smeden om de dertien Zeeuwse gemeenten te gaan besturen.

Gaat het toltarief omlaag? (foto: Omroep Zeeland)

2. Westerscheldetunnel

Kan de tol van de Westerscheldetunnel met bijna een euro omlaag? Met die vraag gaat het provinciebestuur naar Den Haag. Nu betaal je nog btw als je door de tunnel rijdt. Maar er is een constructie mogelijk waarbij die btw eraf gaat. Personenauto's zouden dan 83 cent minder betalen voor een ritje door de tunnel.

Houden actievoerders de vervuilde grond in Perkpolder tegen? (foto: Omroep Zeeland)

3. Perkpolder

Interessant is ook om te volgen hoe de strijd om de Westelijke Perkpolder verder gaat. De gemeente Hulst wil die polder ophogen om er een golfbaan met uitzicht op zee aan te leggen. Daarvoor wil Hulst grond van industriële klasse gebruiken, grond die volgens omwonenden sterk vervuild is. De actiegroep Schone Polder heeft een advocaat in de arm genomen en wil de plannen tegenhouden. Ze hebben sterk het gevoel dat de gemeente niet naar hun bezwaren luistert.

4. Wat mag er wel en wat mag er niet?

Veel mensen zullen er nog nooit van gehoord hebben, maar de Omgevingsvisie die de provincie binnenkort vaststelt, is belangrijk voor iedereen in Zeeland. In die Omgevingsvisie staat hoe Zeeland omgaat met klimaatverandering en wat er wel en niet mag langs de kust. De bereikbaarheid van onze woon- en werkomgeving is ook een belangrijk thema, net als veranderingen in de landbouw en de impact van zonneparken en windmolens op het Zeeuwse landschap.

University College Roosevelt (foto: Omroep Zeeland)

5. Universitaire opleidingen

Er is jaren keihard gewerkt aan Campus Zeeland en binnenkort hoopt de provincie de resultaten te presenteren. Er komen technische universitaire opleidingen in Zeeland. Belangrijk voor Zeeuwse bedrijven, want de studies zijn gericht op wat het bedrijfsleven nodig heeft. Het is ook bedoeld om jongeren in Zeeland te houden en te zorgen voor extra werkgelegenheid. Er is ruim 20 miljoen euro beschikbaar om een groot laboratorium te bouwen. Dat zogenoemde Joint Research Centrum is straks het meest tastbare resultaat van de commissie Balkenende.