'We hebben nog nooit zoveel huizen verkocht als in het afgelopen kwartaal'

In de laatste drie maanden van 2017 verkochten makelaars 12 procent meer dan het jaar ervoor (foto: ANP)

Mark Faasse, voorzitter van de NVM Zeeland, is tevreden: "We hebben als NVM-makelaars nog nooit zoveel verkocht als in het afgelopen kwartaal." Faasse ziet vooral een trek van het het Zeeuwse platteland naar steden. "Middelburg doet het erg goed, dat is nu de beste plek om te verkopen." Goes en Vlissingen hebben volgens de makelaar ook niets te klagen.

Vrijstaande huizen op het platteland goedkoper

Ook huizen op het platteland worden iets makkelijker verkocht dan een paar jaar geleden, al ziet Faasse nog steeds veel woningen die al een paar jaar te koop staan. "De trek van stad naar platteland zie je ook terug in prijzen. De gemiddelde vrijstaande woning, die je op het platteland vindt, is 5,7 procent goedkoper geworden", vertelt Faasse.

De meeste huizen zijn in de laatste drie maanden van 2017 boven de Westerschelde verkocht. Daar steeg de verkoop met 15 procent. In totaal werden er 640 huizen verkocht. In Zeeuws-Vlaanderen verkochten de NVM-makelaars 173 huizen, eentje meer dan in dezelfde periode in 2016. Waar de gemiddelde huizenprijs in Zeeuws-Vlaanderen is blijven steken op 184.000 euro, steeg de gemiddelde huizenprijs in Midden en Noord Zeeland met 4,5 procent naar 224.000 euro.

Alleenstaanden hebben het moeilijker

"Niet alleen de makelaars vieren feest: er zijn ook meer kopers én meer verkopers blij dan een jaar geleden", zegt Faasse. Maar niet voor iedereen is er reden tot feest: "Met name alleenstaanden, mensen met één inkomen, hebben toch wat moeite."

"De meeste woningen zijn gebouwd voor gezinnen. Als er bijgebouwd wordt, moet er meer aandacht voor alleenstaanden zijn denken wij. Een derde van de huishoudens is alleenstaand. Die mensen zijn nu gedwongen om een huis met drie slaapkamers te kopen, dat hebben ze helemaal niet nodig."

Mark Faasse over de Zeeuwse huizenmarkt

Faasse kijkt vooral naar de Nederlandse cijfers om te zien wat Zeeland te wachten staat. "Zeeland loopt ongeveer een jaar achter op Nederland. Landelijk zie je dat de top al bereikt is in het aantal transacties. De top qua prijs is landelijk nog niet bereikt. Dat is een voorbode van wat ons volgend jaar te wachten staat."

Voor wie er over nadenkt z'n huis te verkopen heeft Faasse nog een tip: "Dat je moet opschieten wil ik niet zeggen, maar je moet er niet mee wachten."