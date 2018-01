Kerkenraad gereformeerde gemeente Kruiningen treedt af

Kerkgangers onderweg naar preek van dominee Bredeweg in het dorpshuis van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Dat een kerkenraad in zijn geheel aftreedt, is zeer ongebruikelijk. Het aftreden volgt op de kerkscheuring van eind 2017. Dominee Bredeweg stapte op uit de gereformeerde gemeente van Kruiningen na een hoogoplopend conflict. Hij startte een eigen gemeente in het dorpshuis van Kruiningen.

Alleen mannen

Aanstaande zondag zullen de kandidaten voor de nieuwe kerkenraad bekend gemaakt worden. Op donderdag 18 januari is er 'mansledenvergadering' waar nieuwe ambtsdragers gekozen zullen worden. In de gereformeerde gemeente mogen alleen mannen stemmen bij kerkelijke aangelegenheden.

Wat gebeurde er ook al weer in de gereformeerde gemeente in Kruiningen? - Eind 2016 uit diaken Henk Jansen kritiek op dominee Gerrit Bredeweg. Die pikt de kritiek op zijn functioneren niet en uit beschuldigingen aan het adres van Jansen, hij zou overspel plegen met zijn nicht. Jansen stapt op uit de kerkenraad. - In juli sleept Jansen de kerkenraad voor de rechtbank. Die zou niet volgens de eigen regels hebben gehandeld bij het steunen van dominee Bredeweg. De rechter geeft oud-diaken Jansen gelijk. De kerkenraad heeft niet volgens het kerkrecht gehandeld. - Binnen de gemeente ontstaan twee kampen en dat leidt tot tenminste één handgemeen. De politie surveilleert regelmatig tijdens de kerkdiensten. - In augustus vindt dominee Bredeweg volgapparatuur onder zijn auto. De politie neemt het in beslag en doet onderzoek. - Dominee Bredeweg botst met de classis Goes. Dat had een rapport opgesteld over het conflict met oud-diaken Jansen, maar dominee Bredeweg is het niet eens met de conclusies. - De kerksplitsing wordt definitief in november. Bredeweg breekt met de kerk en richt de Vrije Gereformeerde Gemeente op.

