'Nauwelijks oponthoud tijdens eerste werkzaamheden bij Sloeweg'

De balken dienen als scheidingslijn tussen het rij- en bouwverkeer. De bouwvakkers die een tijdelijke weg langs de Bernhardweg willen aanleggen moeten namelijk voldoende ruimte hebben om dit te doen in verband met de veiligheidsmaatregelen. "In principe betekent dat niet zo heel veel in de doorstroming, je zult er geen extra reistijd aan kwijt zijn", vertelt manager techniek Danny Hanisch van project Sloeweg II.

Tekening van eerste fase voor het bouwen van knooppunt Sloeweg (foto: Boskalis)

De oranje lijn op de tekening wordt een extra rijstrook waar het projectteam tot en met maart mee bezig zal zijn. Als dat klaar is, beginnen ze met de volgende fase.

In totaal bestaat het gehele project uit drie fases die in 2019 gerealiseerd moeten zijn. Dan zullen de stoplichten op het knooppunt Sloeweg vervangen zijn door drie viaducten.

