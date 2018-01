Zeeland krijgt route met beeldende kunst en lekker eten

De provincie presenteerde het concept voor de route vandaag aan de Raad voor Cultuur. Het cultureel adviesorgaan van het kabinet is twee dagen op bezoek in Zeeland en kreeg de primeur om de route deels af te leggen.

Eten is ook cultuur

De overheidsadviseurs waren onder de indruk, zo merkte een van de leden op dat het een internationale trend is dat eten ook deel uitmaakt van cultuur en deze Kunst- en Culiroute daar dus goed op aansluit.

De Zeeuwse Kunst & Culiroute bevindt zich nog in de conceptfase. In een eerste schets van de provincie loopt de route van Zeeuws-Vlaanderen naar Schouwen-Duiveland. Op de kaart staan bijvoorbeeld het Topshuis op Neeltje Jans en de beeldenroute op de Boulevard van Terneuzen. Restaurants op de route zijn onder andere Inter Scaldes in Kruiningen en Pure C in Cadzand.

De Raad voor Cultuur is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op gebied van cultuur. Ze zijn in Zeeland omdat ze vinden dat er landelijk gezien meer oog voor de regio mag zijn.

Een concept van de Kunst- en Culiroute (foto: Omroep Zeeland)

Bij de provincie hoopt men dat het bezoek van de raad Zeeland een landelijke cultuursubsidie op zal leveren, maar dat is een onderwerp dat je volgens gedeputeerde Ben de Reu voorzichtig aan moet snijden: "Wij vinden dat het Rijk wel meer mee mag doen dan ze tot nu toe doen, we komen daar nog wel op, maar we beginnen er niet over."

Geld voor cultuurtempel Veere

De tactiek van De Reu is om eerst zelf met goede plannen te komen en daar is de Kunst- en Culiroute er volgens hem één van. Ook is er hoop om geld binnen te halen voor de Grote Kerk in Veere, die kerk moet de cultuurtempel van Zeeland worden en is een van de plaatsen die de raad vandaag bezocht.

