Fietser aangereden in Middelburg, automobilist voortvluchtig

De fietser is ter plekke door de ambulancedienst verzorgd en daarna meegenomen in de ambulance. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend.

Kenteken

De politie is op zoek naar de auto en heeft via Burgernet een omschrijving van de auto verspreid. Het gaat om een zwarte Audi A4 met in het kenteken 49TL of 43TL en met schade aan de rechterzijde en een ontbrekende rechterspiegel.