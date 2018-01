Deel dit artikel:











Prinses Margriet bij herdenking Watersnoodramp

Prinses Margriet is op 1 februari aanwezig bij de herdenking van de Watersnoodramp in Ouwerkerk. Ze is aanwezig als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. De herdenking wordt gehouden bij het Nationaal Monument Watersnood 1953.

Monument bij Ouwerkerk (foto: Omroep Zeeland) In aanwezigheid van de Prinses Margriet houdt burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland een toespraak. Na de minuut stilte en het zingen Wilhelmus worden er kransen neergelegd. Rol van Rode Kruis Na afloop van de herdenking wordt een symposium gehouden in het Watersnoodmuseum. Tijdens het symposium wordt ook stilgestaan bij de rol van het Rode Kruis in 1953. De hulporganisaties ving slachtoffers op, verzorgde eten en drinken, verstrekte kleding, bedden, dekens, handdoeken en medicijnen en richtte noodhospitalen in.