Kritiek van vakbond op verhuizing kazerne: 'Beloftes niet nagekomen'

Mariniers (foto: Omroep Zeeland)

Zo zou er een schietbaan komen voor gevechtstrainingen, maar daar blijkt volgens de vakbond blijkt geen geld meer voor beschikbaar te zijn. Daardoor moeten de mariniers volgens de vakbond straks op en neer reizen naar Doorn, omdat daar in de omgeving wél trainingsmogelijkheden zijn.

Ook zou er getraind worden met helikopters, maar worden de daarvoor benodigde voorzieningen niet aangelegd. Sterker nog: vanwege onwil vanuit zowel de omwonenden in Vlissingen, die klagen over geluidsoverlast, als vanuit de militaire vliegbasis Gilze-Rijen, waar ze die trainingen willen behouden, zou zijn besloten om die trainingen niet in Vlissingen te geven.

Vast op zandbank

Ook de belofte dat er getraind kon worden met strandlandingen wordt volgens de vakbond niet nagekomen. In juli liep bij een oefening van de marine bij Vlissingen een landingsvaartuig vast op een zandbank. Volgens Arjen Rozendal van de vakbond moet er gebaggerd worden om dit soort landingsoefeningen mogelijk te maken.

Op Badstrand van Vlissingen is tijdens oefening Korps Mariniers een landingsvaartuig vastgelopen op een zandbankje. (foto: Foto Jac Hoefnagel)

Al met al zorgt dit voor veel onvrede bij de mariniers, zegt Rozendal. "De mariniers voelen zich niet gehoord. Er wordt niet naar ze geluisterd en ze voelen zich als een speelbal in de handen van de politiek."

'Geen argumenten meer om te verhuizen'

Ze hebben het gevoel dat er geen argumenten meer overblijven om te verhuizen, zegt de vakbondswoordvoerder. "Ze krijgen niet de beloofde trainingsmogelijkheden en ook het argument dat Doorn te klein zou worden gaat niet meer op. Dat was misschien zo in 2012, toen dat besluit genomen werd, maar de marine is nu juist aan het krimpen door de bezuinigingen door de overheid. Dus hadden de mariniers nog makkelijk tien jaar in Doorn kunnen blijven."

Arjen Rozendal van de militaire vakbond AFMP uit kritiek op verhuizing Kazerne

Dit alles versterkt volgens Rozendal het gevoel dat al bij de mariniers heerste dat deze verhuizing destijds een cadeautje was van van defensieminister Hillen aan de Zeeuwse commissaris van de Koning Karla Peijs, na een uitspraak van ex-VVD kamerlid Ybeltje Berckmoes in De Telegraaf, die door Peijs wordt ontkend. "Dit komt al met al over als een puur politiek besluit."

Niet meer terug te draaien

Tegelijkertijd is het besluit niet meer terug te draaien. De gemeente Utrechtse Heuvelrug bezint zich al op plannen voor de gebouwen nadat de mariniers er zijn vertrokken en ook het Rijk en de gemeente Vlissingen hebben al een onomkeerbaar besluit genomen.

Dat snapt Rozendal ook wel. "Ik wil dit ook niet proberen terug te draaien, dat gaat al lang niet meer. Maar er heerst nu grote onvrede onder de mariniers. Dus ga met hen in gesprek, om zo meer draagvlak te creëren."

Extra geld

Het liefste ziet hij dat er extra geld voor wordt vrijgemaakt, zodat de beloftes aan de mariniers alsnog kunnen worden waargemaakt. "Het mooiste zou zijn als het budget bijvoorbeeld wordt verdubbeld, zodat er genoeg geld is om alsnog de schietbaan en het helikopterplatform aan te leggen."

In een reactie laat het ministerie weten te blijven streven naar een 'moderne, functionele en toekomstbestendige kazerne, die past bij bedrijfsvoering en operationele taken van het Korps Mariniers'. Volgens het ministerie moeten 'aanvullende behoeften' nog worden onderzocht.

Lees ook: