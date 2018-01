'Meer zorgpersoneel dankzij trainingen met levensechte poppen'

De zorgaanbieders Emergis en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis werken in het Leerhuis samen om zorgmedewerkers op te leiden. Onder meer worden medische noodsituaties met behulp van speciale poppen worden nagespeeld. Zo leren de verzorgenden hoe ze in zo'n situatie moeten reageren.

Volgens directeur Gerco Blok van Emergis is dit soort specialistische kennis belangrijk voor de toekomst van de zorg. "Wat ik hoop is dat dit uiteindelijk uitgroeit tot een centrum waar we met allerlei instellingen dusdanig veel trainingen en opleidingen kunnen bieden dat we daarmee de zorg ook voor de toekomst zeker kunnen stellen."

Tekort aan zorgpersoneel

Daarnaast moet het Leerhuis ook een antwoord bieden op het dreigende tekort aan zorgpersoneel in Zeeland, door meer stage- en opleidingsmogelijkheden te creëren. Het ADRZ biedt dit jaar al twee keer zoveel stageplaatsen aan als in 2017, maar door de leerschool moet dat aantal verder omhoog gaan.

De Hogeschool Zeeland (HZ) verwacht dat mede daardoor geen numerus fixus meer nodig is voor de hbo-opleiding verpleegkunde, omdat er voor alle studenten straks een stageplaats is. Bovendien is de inschatting dat het bieden van een interessante stage in het eerste en tweede jaar helpt om de uitstroom te verminderen.

Aantrekkelijker

De HZ, het ADRZ en Emergis zijn ervan overtuigd dat ze door deze samenwerking de arbeidsmarktkrapte in Zeeland het hoofd kunnen bieden door voldoende verpleegkundigen voor de regio op te leiden. Ook willen ze het zo aantrekkelijker maken om in Zeeland in de zorg te werken.

"Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inwoner van Zeeland", zegt directeur Claudia Brandenburg van het ADRZ. "En om het hier leefbaar te houden zul je ook dit soort zaken goed geregeld moeten hebben."

Verpleegkundigen worden klaargestoomd voor medische noodsituaties