Deel dit artikel:











'Ik wist niet eens dat ik dingen hád om op een bucketlist te zetten'

Die ene grote reis, dat boekidee wat al jaren in je gedachten rondspookt, of toch iets kleins zoals iedere dag wakker worden met een vrolijke gedachte. Wat je op een zogeheten bucketlist zet, kan van alles zijn. Maar dan moet je dat wel doen! Dat is de boodschap van bucketlistinspirator Paulien van 't Westeinde bij haar eerste bucketlistinspiratiesessie in Goes.

'Ik wist niet eens dat ik dingen hád om op een bucketlist te zetten' (foto: Omroep Zeeland) Mensen die iets naars meemaken, ziekte overwinnen of een naaste verliezen, krijgen voor hun gevoel een tweede kans, legt Van 't Westeinde uit. Ze maken vaak een lijst met dingen die ze willen doen voordat ze dood gaan. Dat wordt ook wel een een bucketlist genoemd. Maar waarom zou je wachten tot dat moment? Spijt Hopelijk duurt het nog heel lang, maar ooit komt het moment dat je leven op het punt staat om te eindigen en je terugkijkt op wat je allemaal hebt gedaan. Zou jij ergens spijt van hebben als dat binnenkort is? Die vraag legde Van 't Westeinde haar cursisten voor. ITEM Bijeenkomst Bucketlist De antwoorden lopen uiteen van het maken van een fotospel, of een dankbaarheidsboekje tot een reis naar Noorwegen. "Ik had niet eens het idee dat ik dingen hád om op een bucketlist te zetten", zegt een cursist na afloop, verbaasd over de korte en langetermijndromen die ze voor haarzelf opgeschreven heeft. Stok achter de deur "Zo'n lijstje is wel een soort stok achter de deur", zegt een ander. "Zonder zo'n bucketlist heb je de neiging om dat soort dingen uit te stellen, maar als je het op papier zet wordt het wel wat concreter." Kleurige postits vol dromen bij bucketlistinspiratiesessie in Goes (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Waarom iedereen een bucketlist zou moeten hebben