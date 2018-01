Drukste jaar voor Westerscheldetunnel ooit

In 2017 groeide het aantal gebruikers met acht procent. Vooral het aantal vrachtwagens is toegenomen. Volgens directeur van de tunnel Harald Schoenmakers is dat direct te linken aan de groeiende Zeeuwse economie: "Je hoort overal dat het goed gaat, dus een toename zat er wel aan te komen. Ik denk ook dat we profiteren van de verbeteringen aan de omliggende wegen zoals de Sloeweg, de Sluiskiltunnel, de Tractaatweg en de nieuwe A4."

Recordjaar: de cijfers op een rij

De drukste dag bij de tunnel was op 24 mei, de woensdag voor het Hemelvaartweekend. Toen reden er 27.143 mensen door de Westerscheldetunnel. Op een normale dag zijn dat er zo'n 20.000. De drukste week was de eerste week van juli. De maand met de meeste passages was oktober.

De feiten over de Westerscheldetunnel van 2017 op een rij (foto: Omroep Zeeland)

De Westerscheldetunnel is in 2017 wel iets langer dicht geweest dan voorgaande jaren. Dat komt vooral door geplande onderhoudsnachten voor de renovatie van de tunneltechnische installaties. In totaal was de tunnel 59 uur dicht vanwege onvoorziene omstandigheden. Denk aan een ongeluk, een vrachtwagen die te hoog was of een storing.

Tolvrij... of toch niet?

Meer passages, betekent ook meer inkomsten. Je zou denken dat de tunnel dan eerder tolvrij gemaakt kan worden. "Die discussie is er en die zal ook nooit verdwijnen. In 2020 praat Provinciale Staten daar opnieuw over: of de tunnel eerder dan 2033 tolvrij gemaakt kan worden, of dat we de tarieven laag houden. Die keuze kun je wel beter maken met goede cijfers dan met slechte cijfers", zegt directeur Harald Schoenmakers.

Voor 2018 verwacht ik niet zo grote groei. Maar ik laat mij graag verrassen." Harald Schoenmakers - directeur Westerscheldetunnel

Dit jaar bestaat de tunnel 15 jaar

Op 14 maart bestaat de tunnel vijftien jaar. Dan zitten we precies op de helft van de periode dat er volgens plan tol geheven zou moeten worden. De Westerscheldetunnel laat die dag in maart niet zomaar voorbij gaan. Wat er precies gebeurt, is nog niet bekend.

De verwachtingen voor dit jaar zijn overigens niet zo hoog. "In 2018 verwacht ik niet zo'n grote groei als afgelopen jaar. Maar ik laat mij graag verrassen", zegt Schoenmakers.