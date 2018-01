Zeeland wordt wakker: topjaar tunnel, ontevreden mariniers en smog

Het aantal vrachtwagens in de Westerscheldetunnel is in 2017 flink toegenomen (foto: Omroep Zeeland)

Topjaar tunnel

Nog niet eerder maakten er zo veel mensen gebruik van de Westerscheldetunnel als in het afgelopen jaar. In 2017 waren er 7,2 miljoen (7.184.988) passages. Dat zijn 500.000 voertuigen meer dan in het jaar daarvoor.

Mariniers oefenen (foto: Gemeente Vlissingen)

Morrende mariniers

De mariniers die moeten verhuizen van de kazerne in Doorn naar de nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen zijn niet tevreden over de trainingsmogelijkheden van hun nieuwe onderkomen. Dat zegt de militaire vakbond AFMP.

'Ik wist niet eens dat ik dingen hád om op een bucketlist te zetten' (foto: Omroep Zeeland)

Bucketlist

Die ene grote reis, dat boekidee wat al jaren in je gedachten rondspookt, of toch iets kleins zoals iedere dag wakker worden met een vrolijke gedachte. Wat je op een zogeheten bucketlist zet, kan van alles zijn. Maar dan moet je dat wel doen! Dat is de boodschap van bucketlistinspirator Paulien van 't Westeinde bij haar eerste bucketlistinspiratiesessie in Goes.

Mist bij kerk in Ritthem (foto: Felix Antheunisse)

Smog door fijnstof

Het RIVM verwacht morgen smog door fijnstof in Zeeland. Door het rustige weer verspreidt het stof zich nauwelijks met nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Vogels in Sint Laurens (foto: Miranda Flipse)

Het weer

Het is vandaag bewolkt en vanochtend ook nevelig. Lokaal valt een drup motregen en bij weinig wind wordt het vanmiddag 6 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Het koelt af tot een graad of 4.