Jan en Johanna populairste namen in Zeeland

Noah en Emma staan landelijk op één (foto: CC0)

De Sociale Verzekeringsbank, die de kinderbijslag uitkeert, maakt ieder jaar een lijst met de meest populaire kindernamen. Landelijk staan Noah en Emma boven aan de lijst. In totaal kregen vorig jaar 635 jongens de naam Noah en 755 meisjes de naam Emma.

In de top vijf staan landelijk bij de jongens verder Sem, Lucas, Finn en Daan. Bij de meisjes: Tess, Sophie, Julia en Anna. In het totaaloverzicht van de SVB kun je zelf zien hoe vaak een naam in 2017 is gegeven.

De tien populairste namen in Zeeland

Jongensnamen Meisjesnamen 1 Jan Johanna 2 Cornelis Emma 3 Sem Anna 4 Lucas Eva 5 Finn Sophie 6 Johannes Fenna 7 Levi Maria 8 Milan Adriana 9 Marinus Liv 10 Noah Evi

De Zeeuwse nummer één Johanna is 154 keer gegeven in het land. Hoeveel meisjes daarvan Zeeuws zijn, is niet inzichtelijk. In ons land werden 377 Jannen geboren.