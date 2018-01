​Mosselprinses wordt SGP-lijsttrekker in Amsterdam

De 24-jarige Paula Schot uit Zierikzee (foto: Paula Schot | SGP)

Schot heeft vwo gedaan op het Calvijn College in Goes. Ook werkte ze jaren voor schoenenverkoper Omoda in Zierikzee. Paula Schot vertrok uit Zeeland om Communicatiewetenschappen te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel doet ze een Master Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Bij de landelijke verkiezingen in 2016 kreeg de partij 600 stemmen in Amsterdam. Er zijn in Amsterdam 6.000 stemmen nodig voor een zetel. "We zagen een groeiend aantal SGP-stemmers in de hoofdstad. Er kwam ook steeds meer de vraag: we stemmen landelijke op jullie, maar we willen dat ook heel graag plaatselijk", vertelt Schot in Zeeland wordt wakker op de radio.

Paula Schot: Ik vind het heel erg spannend en een grote uitdaging

"Op een gegeven moment werd er natuurlijk een lijsttrekker gezocht. In dat proces viel mijn naam. Daar is goed over nagedacht en over gestemd. En uiteindelijk ben ik verkozen", vertelt Schot.

Geen vrouwen op de lijst

Bij de SGP mochten tot voor kort geen vrouwen op de lijst. Maar na een uitspraak van de Hoge Raad veranderde de SGP in 2013 de statuten. Bij de verkiezingen in 2014 was Lilian Janse uit Vlissingen de eerste vrouw en de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit bij de staatkundig gereformeerden.

Paula Schot is geen onbekende in Zierikzee. In 2014 was ze nog Mosselprinses tijdens de Havendagen in Zierikzee. In 2015 schoof ze samen met SGP-voorman Kees van der Staaij aan bij het tv-programma Pauw om een statement te maken tegen vreemdgaan.

Lilian Janse, de eerste SGP-lijsttrekker van Nederland, is blij met de keuze voor Paula Schot. "Ik zag dat ook uit Zeeland afkomstig is. Dat doet me deugd. Als ik haar op de foto zie; het is een intelligente vrouw met een vriendelijk open gezicht."

Lilian Janse: Trots op het bestuur van Amsterdam