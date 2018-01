Deel dit artikel:











Colijnsplaatse Boys gaat verder met Van den Houten

Niek van den Houten uit Goes is ook volgend seizoen trainer van Colijnsplaatse Boys. Van den Houten is momenteel aan zijn eerste seizoen bezig bij de zaterdag vierdeklasser.

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Colijnsplaatse Boys staat op de zevende plaats in de 4e klasse A. Niek van den Houten was eerder hoofdtrainer bij Heinkenszand. Lees ook: Trainerscarrousel amateurvoetbal