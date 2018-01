'Nieuwe trouwregels maken het niet makkelijker'

Eigendommen en schulden die je voordat je trouwt opbouwt, blijven voortaan van jou. Dus het kastje wat je van je oma hebt geërfd, maar ook je studieschuld. Alleen dat wat je tijdens je huwelijk samen vergaart, wordt gezamenlijk bezit.

'Hoe bewijs je wat van jou was?'

Notaris Anneke Bouwman uit Vlissingen is kritisch. "Met deze wet lijkt het alsof de overheid het wel voor je regelt. Maar dat is toch een beetje een schijnveiligheid. Want hoe ga je bewijzen wat voordat je trouwde van jou of de ander was?

Wie twijfelt of alles noteren op een A4'tje genoeg is, kan dus beter naar de notaris gaan. Dat geldt ook voor wie toch in de ouwerwetse volledige gemeenschap van goederen wil trouwen, dan moet je zelfs naar de notaris. En voor wie dat onder huwelijkse voorwaarden wil doen.

De notaris lijkt spekkoper te worden met de nieuwe regeling. Bouwman: "Ik denk dat dat wel meevalt. Veel mensen staan er niet bij stil. Maar je goed laten voorlichten is belangrijk. Dat kan hier ook, en daar reken ik niets voor."

Als je voordat je samen trouwt samen een huis hebt gekocht, is het zinvol om dit vast te laten leggen bij de notaris. (foto: Omroep Zeeland )

Ook erfenissen en schenkingen worden niet meer gedeeld. Het maakt niet uit of die voor of tijdens je huwelijk hebt gekregen. Voor wie al in gemeenschap van goederen is getrouwd, verandert er niets.