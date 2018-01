Adwin Hoondert was er even helemaal klaar mee

Voor de start van de negende etappe keek Hoondert nog een keer terug op de dag waarop hij de proef niet kon uitrijden. "Doordat we geen vermogen hadden, kon ik maar maximaal tachtig kilometer per uur rijden. We hebben zevenhonderd kilometer naar het bivak moeten rijden. Ik was er even helemaal klaar mee."

Etappe negen verliep een stuk beter. Hoondert finishte als zesde in de rit over 340 kilometer. Hij deed er bijna acht uur over. Toch kon hij ervan genieten. "Het was een prachtige dag, niet normaal. Ik wist niet dat ze hier zoveel duinen hadden."

Hoondert in actie in de duinen van Mauritanië (foto: Omroep Zeeland)

In het algemeen klassement speelt Hoondert geen rol van betekenis meer. Hij staat tiende en laatste. De achterstand op de nummer negen bedraagt meer dan negen uur.

De Africa ECO Race duurt tot en met zondag. De finish is in Dakar in Senegal.