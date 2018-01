Als homo vluchten voor je leven, om vervolgens in Nederland niet geloofd te worden

Sinds 2015 probeert Rian asiel in Nederland te krijgen op basis van zijn homoseksuele geaardheid. Hij stelt in Irak in levensgevaar te zijn, omdat zijn vader en broer hem willen vermoorden vanwege zijn voorkeur voor mannen, en zegt daar al een keer voor in elkaar geslagen te zijn. Rian wist niet overtuigend genoeg 'het proces van bewustwording en zelfacceptatie van het homo-zijn' aan te tonen, volgens de IND.

Rian woont samen met Richard Boone in Middelburg. Voor Richard, zijn familie en medewerkers van Stichting Vluchteling is het overduidelijk dat Rian homoseksueel is, dus schreven ze een aantal verklaringen daarover om de IND te overtuigen. Deze verklaringen, samen met uitgeprinte Whatsappjes en foto's wisten een rechter te overtuigen toen Rian de afwijzing van de IND aanvocht. Maar de IND is in hoger beroep gegaan en wil nu dat de Raad van State zich uitspreekt over deze zaak.

Ik kan nu helemaal niets! Ik wil studeren, werken en een leven opbouwen met mijn vriend, maar op deze manier kan ik nergens naar uitkijken." Rian, Irakese asielzoeker die volgens de IND geen homo is

De gang van zaken gaat Rian niet in de koude kleren zitten. Er is verder niets meer wat hij en Richard kunnen doen dan afwachten op de uitspraak van de Raad van State. En van dat wachten wordt hij alleen maar moedeloos: "Ik kan nu helemaal niets! Ik wil studeren, werken en een leven opbouwen met mijn vriend, maar op deze manier kan ik nergens naar uitkijken."

Samen hebben ze hun verhaal verschillende malen gedeeld met de media. Via het LGBT Asylum Support is er een petitie gestart die al 3800 keer is ondertekend en is er een oproep gedaan aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers, die zelf met een man getrouwd is.

Rian en Richard vinden de onzekerheid verschrikkelijk (foto: Omroep Zeeland)

Een aantal belangenorganisaties heeft opgeroepen om de werkwijze van de IND bij dit vraagstuk te veranderen. Ook uit de advocatuur klinkt de roep om aanpassing. Zo zegt Enes Dedeiç, juridisch medewerker bij Hammerstein Advocaten op de website Gay.nl: "Alle persoonlijke ontwikkelingen na aankomst in Nederland worden door de IND als niet relevant beschouwd."

"Dat betekent in de praktijk dat als een asielzoeker in Nederland een homoseksuele relatie heeft, deze niet wordt erkend als geloofwaardig; die wordt bij de aanvraag niet in acht genomen", gaat Dedeiç verder. "Er wordt niet naar gevraagd. Verklaringen van andere mensen over de geaardheid van de asielzoeker worden simpelweg niet in het oordeel betrokken. In de zaak die wij hebben behandeld, is de asielzoeker zelfs verweten dat hij niet exact kon vertellen wanneer hij wist dat hij homoseksueel is. Ik vraag me met alle ernst af of er überhaupt één homo ter wereld te vinden is die dat exact kan vertellen."

Het steekt Richard Boone dat zijn verklaring en die van familie, vrienden en medewerkers van het AZC, naar zijn mening achteloos van tafel worden geschoven door de IND: "Daarmee wordt feitelijk door de IND gezegd: 'Jullie zijn leugenaars', en dat is onacceptabel."

De IND wil niet op individuele zaken reageren.