'Anti-pulskorcampagne in Europa is gebaseerd op fake news'

De pulskotter de ARM-7 uit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Vissers uit Frankrijk en Groot-Brittannië hebben nu de krachten gebundeld met de internationale milieuorganisatie Bloom om samen actie te voeren voeren tegen elektrisch vissen. Ze noemen de vismethode barbaars en pervers en zeggen bovendien dat de vissen door de elektrische schok dusdanig beschadigd worden dat ze niet meer geschikt zijn voor consumptie.

Leugens

Allemaal leugens, zegt ook pulskorvisser Cas Caljouw. Hij is eigenaar van de Arnemuidse ARM 25 Deo Volente, een van de 84 Nederlandse kotters die sinds enkele jaren de pulskortechniek gebruiken. Daarbij worden stroomstootjes gebruikt om bodemvissen zoals tong en schol te laten schrikken, zodat ze omhoog zwemmen en in het net belanden.

Animatie over de werking van pulsvisserij

"We hebben veel tijd en energie gestoken in innovatie om de visserij toekomstbestendig te maken", zegt Caljouw, licht verbolgen. "Deze methode is beter voor het milieu en beter voor de vissen. En dan willen ze dit met hun lastercampagne om zeep helpen."

Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland is Greenpeace dan ook voorstander van de nieuwe methode, al houdt die milieuorganisatie nog wel een slag om de arm. Er loopt namelijk nog een wetenschappelijk onderzoek dat onomstotelijk moet aantonen of elektrisch vissen inderdaad zoveel beter is voor met name de zeebodem dan de traditionele vismethode.

Inmiddels wordt in Europa de tegenaanval ingezet op de anti-pulskorcampagne. Meerdere Nederlandse Europarlementariërs noemen de berichten die de tegenstanders verspreiden op sociale media 'fake news'. Naar eigen zeggen proberen ze die berichten nu met harde feiten te weerleggen.

Ze hopen door deze lobby voor deze Nederlandse visserijvernieuwing te voorkomen dat het tegenkamp de andere Europarlementariërs zover krijgen om dinsdag voor een verbod te stemmen. Dan hebben de 84 Nederlandse vissers die nu met een pulskor vissen, waaronder ook vijftien Zeeuwse vissers, een probleem. Bij een verbod dreigt voor hen een faillissement.

Jaloers

Volgens Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie zijn de Franse en Engelse vissers jaloers zijn op hun Nederlandse collega's. "De techniek is ontwikkeld in Nederland. Het is best een dure techniek. Om daarin te investeren kost veel geld."

Veel Zeeuwse vissers gebruiken een pulskor, waarmee ze elektrisch vissen (foto: Omroep Zeeland)

De vissers hebben fors geïnvesteerd in de nieuwe manier van vissen, mede op aandringen van natuurorganisaties. Die vonden dat door de ouderwetse manier van vissen met zware kettingen onder de sleepnetten de bodem te veel werd omgewoeld. Dat gebeurt met het pulskorvissen niet meer.

Goedkoper

Bij die techniek zweven de netten vlak boven de bodem en worden vissen met een stroomstootje in het net geholpen. Daarnaast is pulskorvissen een stuk goedkoper dan op de oude manier vissen. Aangezien de netten niet opver de zeebodem slepen, hebben ze ook veel minder weerstand, waardoor de vissers veel minder brandstof hoeven te gebruiken.

Eerder heeft de visserijcommissie van het Europees Parlement al tegen zo'n verbod gestemd, maar komende dinsdag wordt het onderwerp opnieuw besproken, dit keer door het gehele Europees Parlement. Op tafel ligt de vraag over of er een tussentijds verbod moet komen.

Definitief besluit

Naar verwachting volgt er op zijn vroegst pas in 2019 een definitief besluit. Daarvoor moet eerst het wetenschappelijk onderzoek worden afgerond. De tegenstanders willen dat het pulsvissen nu al aan banden wordt gelegd. Voorlopig duurt de discussie over de pulskorvisserij dus nog voort.

