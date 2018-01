Deel dit artikel:











Lars Oreel en Timo de Jong naar Destil-Parkhotel Valkenburg

Timo de Jong en Lars Oreel uit Goes rijden komend seizoen in het shirt van Destil-Parkhotel Valkenburg. De twee Zeeuwse wielrenners debuteren komend seizoen in de beloften-categorie.

Lars Oreel (links) en Timo de Jong (foto: Foto De Jong - Kurt Vermeerbergen) Beide renners kwamen het afgelopen jaar uit bij de junioren voor een Belgische ploeg. De Jong (rechts op foto) reed voor Acrog-Balen. Oreel kwam uit voor Van Moer Logistics Cycling team. De twee renners uit Goes worden gezien als talent. De Jong (18) won in 2016 de Ronde van Vlaanderen als eerstejaars junior. Oreel (18) won dit jaar een bronzen medaille op het Nederlands kampioenschap in Montferland. Destil-Parkhotel Valkenburg is een continentale ploeg (derde niveau na WorldTour en Pro-continentaal). De ploeg zal grotendeels bestaan uit renners onder de 23 jaar (beloften). Ook Thijs de Lange uit Kattendijke rijdt voor een continentale ploeg, namelijk Metec-Cycling.