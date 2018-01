Zorgen D66 om luchtkwaliteit in Zeeland

Wolken boven Hulst (foto: Paul Verstraeten uit Hulst)

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de luchtkwaliteit vandaag 'onvoldoende' tot lokaal mogelijk 'slecht'. Ook woensdag en donderdag zorgde de mist voor smogvorming. Reden tot ongerustheid voor D66-Statenlid Patricia van Veen: "Ik maak me ernstig zorgen over de luchtkwaliteit in Zeeland. We denken dat de lucht hier schoon is, maar als er weinig wind is, dan is de luchtkwaliteit niet goed."

Meer meetpunten

"Ik zou graag willen weten waarom er hier maar twee meetpunten zijn en of het mogelijk is dat we er meetpunten bij krijgen om de mensen beter te kunnen waarschuwen dat er smogvorming plaatsvindt."

Patricia van Veen, D66-Statenlid in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn maar twee meetpunten voor fijnstof in Zeeland" Patricia van Veen, D66-Statenlid

Schone provincie

Van Veen is zich ervan bewust dat het meten van de luchtkwaliteit geen taak is van de provincie. Maar ze vindt dat als Zeeland zich wil neerzetten als schone provincie met een prettig vestigingsklimaat, er alles aan gedaan moet worden om de zuiverheid van de lucht goed in de gaten te houden.

Gedeputeerde De Reu antwoordde op de vraag van Van Veen: "We zijn ook voor een schone provincie, maar we zijn niet voornemens om meerdere meetpunten in te stellen." Ad Dorst van de SGP vond dat je niet alleen naar fijnstof moet kijken om vervolgens het label 'ongezond' aan Zeeland moet hangen.

