Verbazing over kritiek militaire vakbond op marinierskazerne

Toekomstige locatie Marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Uitgeklede versie

De kritiek van de AFMP is niet van de lucht. De marinierskazerne zou geen landingsbaan krijgen voor helikopters, op de schietbaan zou niet met scherp mogen worden geschoten, landingsvoertuigen zouden het strand niet op kunnen en éénpersoonskamers zouden zijn geschrapt. Dit alles tot grote ontevredenheid van de mariniers die al eerder blijk gaven weinig zin te hebben in een verhuizing van de huidige kazerne in Doorn (Utrecht) naar 'het verre Vlissingen'.

Gedeputeerde Carla Schönknecht is verbaasd: "Wij hebben die berichten niet. Ik weet dat er op dit moment een referentieperiode is waarin het Ministerie van Defensie praat met partijen die in de markt zijn om de kazerne eventueel te bouwen. En ik heb niet begrepen dat er sprake is van een uitgekleed model."

Ondertekening marinekazerne in 2016 (foto: OZ)

Gedeputeerde Schönknecht sluit niet uit dat er ontevredenheid is onder de militairen. "Ik ga er niet over als provincie. Het is het Ministerie van Defensie dat de inrichting en de manier waarop die kazerne gebouwd gaat worden uitvoert. Wij moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur en het terrein op orde zijn."

De indruk van de AFMP-voorzitter dat de marinierskazerne 'geen belangrijk dossier' meer zou zijn voor Defensie wijst Schönknecht resoluut van de hand: "Het is natuurlijk een heel belangrijk dossier voor Defensie. Er is 190 miljoen euro mee gemoeid. Defensie bouwt echt niet iedere dag zo'n kazerne."

Geen zin in verhuizing

De vraag of de kritiek van de AFMP de zoveelste oprisping is van de militairen die sowieso niet van Doorn naar Zeeland wilden verhuizen, kan Schönknecht niet beantwoorden: "Dat weet ik niet. Dat moet je aan de vakbond vragen."