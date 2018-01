Vier Zeeuwse Complimenten uitgereikt

Bord: Snel internet, graag! (foto: OZ)

De uitreiking vond plaats in de Nieuwe Kerk in Middelburg na de toespraak van de Commissaris van de Koning Han Polman. Er was een Zeeuws Compliment voor Martin Dekker, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst en lid van het bestuur van Poldernatuur Zeeland. "Hij zet zich met hart en ziel in voor de natuur. Een agrariër met oog voor het behoud van de zo kenmerkende diversiteit van natuur en landschap van de provincie Zeeland. Door open te staan voor nieuwe ideeën en zijn constructieve houding is Martin Dekker een toonbeeld van Zeeuwse kracht als motor voor samenwerking."

Groene initiatieven

Ook de Stichting Duurzaam Groede kreeg een Zeeuws Compliment. "Een stichting bestaande uit proactieve Zeeuwse burgers die zich gezamenlijk inzetten voor een meer duurzame samenleving." Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met 'groene initiatieven' zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, het opzetten van zonneparken en het aardgasvrij maken van Zeeland.

Zeeuwse kracht

David en Ria Kasse van Dementievriendelijk Zeeland kregen een Zeeuws Compliment voor hun werk voor een dementievriendelijke omgeving voor mensen die aan de ziekte lijden. Het echtpaar Kasse is vanaf de oprichting betrokken bij het Alzheimercafé Walcheren, waar mensen met dementie, hun familie en hulpverleners met elkaar kunnen praten en van elkaar kunnen leren. Volgens de provincie is hun inzet 'een toonbeeld van Zeeuwse kracht als motor voor samenwerking'.

Snel internet

Er was ook een Zeeuws Compliment voor de werkgroep Noord-Beveland en de werkgroep Vraagbundeling Schouwen-Duiveland, die zich bezighouden met het verbeteren van internetverbindingen. Ze hebben gewerkt aan een nieuwe techniek omdat het aanleggen van glasvezel of coaxkabel op dit moment niet haalbaar is vanwege de hoge kosten. Die techniek heeft zich volgens de Provincie inmiddels bewezen door een stabiele en snelle verbinding te leveren. De werkgroepen hebben de krachten in het buitengebied gebundeld om daar snel internet aan te kunnen bieden.