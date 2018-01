Brandweerpost wil waadpakken terug na reddingsactie paard

Brandweer haalt paard uit de sloot bij Wissenkerke (foto: Brandweerpost Kamperland)

De melding van een dier in nood kwam binnen bij de brandweer rond 09.30 uur. Samen met een dierenarts en een verreiker van de gemeente hebben de brandweerlieden het paard uit de sloot gehaald.

Brandweer haalt paard uit de sloot met een verreiker van de gemeente (foto: Brandweerpost Kamperland)

Rond 11.00 uur stond het dier weer op het droge. Daarna heeft de brandweer de modder van het dier afgespoeld en is het paard in dekens gewikkeld om weer op te warmen.

Uit sloot gered paard in dekens gewikkeld om op te warmen (foto: Brandweerpost Kamperland)

Volgens de brandweerlieden zijn de waadpakken onlangs wegbezuinigd door de VRZ. En doordat ze geen waadpakken in de brandweerwagen hadden liggen, hadden drie van hen na de reddingsactie van vanmorgen ondergelopen laarzen en natte broeken.

Ze hadden ook kunnen wachten op een hulpverleningsvoertuig uit Middelburg of Goes, waar ze nog wel waadpakken hebben, maar dat zou ongeveer een half uur duren. Die wachttijd konden ze zichzelf niet veroorloven, was de inschatting van de brandweerlieden.

Oproep

Naar aanleiding van deze inzet en de natte sokken die ze eraan over hebben gehouden doen de brandweerlieden nu een oproep op internet: ze willen hun waadpakken terug. "Graag zouden we weer twee van deze pakken terug willen hebben in de brandweerauto", schrijven ze op Facebook.