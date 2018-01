Nog nooit zo veel suiker van het Zeeuwse land

Per hectare wordt er gemiddeld 15.600 kilo suiker van het land afgehaald. Vorig jaar was dit nog 13.300 kilo. Door rassenveredeling en nauwkeurigere teelt, kan er uit een suikerbiet meer suiker worden gehaald. Omdat in 2017 het suikerquotum is vervallen, mochten boeren achttien procent meer suikerbieten inzaaien. Al met al brengt dat de opbrengst tot een record.

In de 25 jaar dat ik hier werk, heb ik het nog niet meegemaakt dat we zo veel bieten moeten verwerken." Fabrieksdirecteur, Luc Kroes

Bij de suikerfabriek van de Suiker Unie in het Brabantse Dinteloord komen alle Zeeuwse suikerbieten binnen en worden ze verwerkt. Dat gebeurt tussen september en februari (de bietencampagne). Om de twee à drie minuten komt er een vrachtwagen suikerbieten lossen. Een drukke periode, die dit jaar nog drukker is dan normaal volgens fabrieksdirecteur Luc Kroes. "In de 25 jaar dat ik hier werk, heb ik het nog niet meegemaakt dat we zo veel bieten moeten verwerken."

Normaal zijn halverwege januari alle bieten verwerkt. Dit jaar verwacht de directeur nog tot begin februari bezig te zijn. "Hopelijk redden we het voor carnaval. Dat is toch wel belangrijk hier in het zuiden." Tijdens de campagne wordt er 60 man extra personeel ingezet. Als alles is verwerkt, ligt de fabriek stil en worden de vaste medewerkers ingezet voor onderhoud aan de fabriek.

Suikerbieten in Zeeland (bron: CBS en SuikerUnie)

are Kilo suiker per hectare 2016 1.045.234 13.300 2017 1.246.024 15.600

Boer heeft suikerbieten te veel

Ook boer Gillis Klompe heeft meer suikerbieten ingezaaid vorig jaar. Hij heeft nu zo'n vijftig vrachtwagens aan suikerbieten geoogst. "Dat zijn er inderdaad wat meer dan vorig jaar. Je weet nooit wat een suikerbiet doet, maar dit jaar zijn ze ook wel erg goed," aldus Klompe. Dat houdt wel in dat de boer nu suikerbieten over heeft. Maar dat is volgens hem niet erg. "Daar zijn afspraken over gemaakt met de suikerfabriek. Ze houden bij hoeveel suiker je levert. Als dat meer is dan afgesproken, hoef je volgend jaar minder te zaaien."

Lage prijzen

Omdat er zoveel suiker van het land komt liggen de prijzen historisch laag. Door het wegvallen van het quotum kan er nu wel suiker worden geëxporteerd naar andere landen.