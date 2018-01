Groene Ster verliest in zoemer van Volendam

Achraf Laabich treurt na verlies (foto: Paul ten Hacken)

In de eerste helft leek er weinig aan de hand voor Groene Ster. De Vlissingse ploeg speelde goed en kwam op een 2-0 voorsprong door treffers van Salim Ben Sellam en Saïd Bouzambou. Door een slordigheid vlak voor de rust kwam Volendam terug in het duel. Kevin Mühren strafte de fout af door de bal binnen te punteren.

Na de onderbreking brak voor Groene Ster een slordige fase aan. Maurice Buijs trof namens Volendam de lat en Groene Ster maakte al snel een aantal overtredingen. De in de lucht hangende tweede tegentreffer werd gescoord door Danny Tol. Met nog 2.30' op de klok kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Na een geweldige actie van Moes Rebel bereikte hij zijn teamgenoot Buijs die de bal in het lege doel schoot. Groene Ster ging daarna met een meevoetballende keeper spelen en dat leverde nog de 3-3 op via Mourad Azzanagui. Diezelfde Azzanagui kreeg daarna zelfs nog de kans op de 4-3, maar die viel aan de andere kant. Volendam werkte de bal weg richting het lege doel, de bal trof de paal en kwam bij Rebel die de bal binnenschoot terwijl de zoemer al klonk. De scheidsrechters bepaalden dat de treffer geldig was en zo verloor Groene Ster met 3-4 van Volendam.

Volgende week speelt de Vlissingse club alweer de volgende competitiewedstrijd. Dan staat de uitwedstrijd tegen WSV op het programma.

Zaterdagochtend kunt u hier beelden vinden van de wedstrijd Groene Ster - Volendam