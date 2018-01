Kerkhove naar laatste kwalificatieronde

Lesley Kerkhove reist vol goede moed af naar Australiƫ (foto: Omroep Zeeland)

De setstanden waren 6-4 en 6-2 in het voordeel van de Zeeuwse. Ze brak vier keer de service van Zidansek en leverde zelf haar opslag maar één keer in. De wedstrijd werd vanwege de regenval in Melbourne op een indoorbaan gespeeld.

In de derde ronde speelt Kerkhove tegen de Russin Anna Kalinskaya. Zij is de nummer 161 van de wereld, Kerkhove staat 175e.

US Open

Als Kerkhove wint, bereikt ze voor de tweede keer in haar carrière het hoofdtoernooi van een Grand Slam. In augustus vorig jaar plaatste ze zich voor de US Open in New York. Toen verloor ze in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea.

