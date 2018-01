ZeelandNet moet illegale site blokkeren

(foto: OZ)

Ook KPN, T-Mobile, Tele2 en CAIW moeten binnen tien dagen IP-adressen en domeinnamen die toegang geven tot The Pirate Bay blokkeren. De zaak was aangespannen door Stichting Brein, een belangenorganisatie op het gebied van onder meer film, muziek en literatuur. Volgens de stichting is het niet legaal wat zogenoemde torrent-sites, als The Pirate Bay, doen. Op die sites kun je films en ander materiaal downloaden.

Dwangsom

Als ZeelandNet de bewuste site niet blokkeert, kan de provider een dwangsom opgelegd krijgen van 10.000 euro, en 2000 euro per dag. Ze moeten ook de proceskosten voor Brein vergoeden. Brein mag bovendien de lijst met internetadressen die geblokkeerd moeten worden, aanpassen.

De blokkering is wel voorlopig: er loopt nog een bodemprocedure over de kwestie bij de Hoge Raad, maar die kost tijd. De Hoge Raad spreekt zich naar verwachting in april uit in deze zaak.