Gloednieuwe auto zwaar beschadigd bij aanrijding

Gloednieuwe auto beschadigd na aanrijding (foto: HV Zeeland)

Een 60-jarige bestuurder uit 's-Heer Arendskerke reed achterop een 45-jarige automobilist uit 's-Heerenhoek. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De auto van de man uit 's-Heer Arendskerke was slechts een dag oud en had nog geen vijftig kilometer op de teller.

Bloedproef

Bij een ademtest bleek dat de bestuurder van de nieuwe auto vermoedelijk te veel alcohol had gedronken. De man is voor medisch onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis heeft een GGD-arts een bloedproef afgenomen. De uitslag van deze proef is over ongeveer twee weken bekend. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.