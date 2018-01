Deel dit artikel:











Nergens zoveel vertraging als in Vlissingen

Nergens in Nederland hebben de treinen zo vaak vertraging als in Vlissingen. Uit onderzoek van ProRail blijkt dat 15 procent van de treinen in Vlissingen niet op tijd was. De PvdA wil actie van het provinciebestuur.

Trein op station Vlissingen (foto: OZ) Ook Kruiningen-Yerseke is een station waar veel treinen niet op tijd aankomen of vertrekken. "Het is een verkeerd signaal dat de Zeeuwse trein een lage stiptheid heeft bij aankomst en vertrek", zeggen Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de PvdA-Statenfractie. Ze wijzen erop dat er de laatste tijd veel maatregelen zijn genomen om het spoor in Zeeland te verbeteren, zoals betere aansluitingen en de komst van de nieuwe spitstrein naar de Randstad. De PvdA'ers willen daarom weten wat het dagelijks provinciebestuur van de vertraging vindt. Ook stellen ze dat reizigers hun overstap op bussen en het fietsvoetveer missen als de treinen vertraagd zijn. Verder vinden ze de drie minuten overstaptijd in Roosendaal voor de treinen naar Breda en Den Bosch veel te weinig. Tenslotte roepen de twee GS op om actie te ondernemen naar ProRail om de vertragingen tegen te gaan.